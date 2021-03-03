Fatih Mert: 'Ankaragücü ligde kalacak'

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Ankaragücü'nün ligde kalacağını söyleyen Fatih Mert, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Haftalardır beklediğimiz bir galibiyet. Altı haftadır kazanamıyorduk. Camia bu kadar aç, hevesli, istekli. Ankaragücü bu ligde kalacak. Hak ettik ve kazandık. Galatasaray'ı da tebrik ederim, başarılar dilerim." dedi.



Başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mert, "Bu hafta karar vereceğiz büyük ihtimal başkanlığa yeniden aday olacağım." ifadelerini kullandı.



