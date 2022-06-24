Fatih Kulaksız: 'Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz'

KAZIMCAN KARATAŞ TRANSFERİ HÜLLE DEĞİL!

ERENCAN ÖRNEĞİ: SÜPER LİG VİTRİNİNDE KALACAK

EYÜPSPOR SÜPER LİG'İN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yarıştığı Altay'ın genç yıldızı Kazım Karataş'ın Eyüpspor'a transferi spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Eyüpspor, 2003 doğumlu Kazımcan Karataş transferi için İzmir ekibi Altay ve oyuncuyla anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini de almış oldu. 5 yıllık imza atan Kazımcan Karataş, iki yıllığına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.Eyüpspor'un Kazımcan Karataş transferi günün en çok konuşulan konusu olurken, kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hürriyet'e konuştu.Kazımcan transferinin bir hülle veya kandırmacadan ibaret olmadığına vurgu yapan Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz. Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor'la iş birliği yapmaya hazırız." dedi.Kazımcan Karataş transferiyle ilgili açıklama yaparken Erencan Yardımcı örneği de veren Eyüpspor Asbaşkanı, "Erencan Yardımcı'yı Alanyaspor'a kiraladık. 1 yıl daha orada oynayacak ve Süper Lig vitrininde kalacak. Bizim hedefimiz Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartıp bu oyuncuları kendi kulübümüzde oynatarak Türk futboluna ve A Milli Takım'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.İki sezon önce TFF 2. Lig'de puan rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşan eflatun sarılılar, ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de Play-Off oynama başarısı gösterdi.Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezona da Süper Lig parolasıyla başlayan Eyüpspor'un son transferi Kazımcan Karataş oldu.İddialı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Kayserispor'dan Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ ile de anlaşma sağlamıştı. Eflatun sarılılar, geçtiğimiz sezonun ortasında ise Balıkesirspor'un genç yıldız adayı Erden Gökçe'yi kadrosuna katmıştı.