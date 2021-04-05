Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor
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05 Nisan 2021 14:14
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor.



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