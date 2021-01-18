Fatih Karagümrük'ün 6. hedefi: Lucas Castro

Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük, devre arası için 6. transfer hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce kadrosunu Emre Çolak, Bertolacci, Borini, Campi ve Hedenstad ile güçlendiren Karagümrük bu kez Lucas Castro'yu istiyor.



Nicolo Schira'nın haberine göre; Fatih Karagümrük, Serie B temsilcisi SPAL'da forma giyen Lucas Castro ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı



İtalyan gazeteci, İstanbul temsilcisinin 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaştığını ve 31 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık imza attıracağını duyurdu.



Orta sahanın ortasında, 10 numarada ve sol kanatta görev alabilen Lucas Nahuel Castro bu sezon Serie B'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



