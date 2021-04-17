Fatih Karagümrük, Franck Ribery'yi transfer etmek için çok ciddi bir atım attı. Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı.



Anlaşma sağlanması halinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Fatih Karagümrük forması giyecek. Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı.



Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.



Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Ribery, 9 kez de asist yapmayı başardı.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Fatih Karagümrük ile ciddi ciddi anılmaya başlandı. Anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.



