Fatih Karagümrük'ten dev hamle; Joe Hart

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Ancak İngiliz basını, Joe Hart'ın Tottenham'a gideceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
Fatih Karagümrük'ten dev hamle; Joe Hart
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18 Ağustos 2020 13:19
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Joe Hart ile anlaştığı öne sürüldü. İngiliz basını Joe Hart'ın Tottenham yolunda olduğunu iddia ederken; yayıncı kuruluştan flaş bir iddia geldi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.

Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

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