Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.



Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez de stoper hattını güçlendirmiş oldu.



2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



