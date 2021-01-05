Fatih Karagümrük'ten 4. transfer: Campi

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük'ten 4. transfer: Campi
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05 Ocak 2021 10:40
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez de stoper hattını güçlendirmiş oldu.

2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



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