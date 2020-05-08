Fatih Karagümrük'te Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kulüpte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fatih Karagümrük'te Kovid-19 testleri negatif çıktı
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08 Mayıs 2020 16:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kulüpte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

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