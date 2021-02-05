Fatih Karagümrük'te Biglia yok, iki isim sınırda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacak

Haber; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük'te Biglia yok, iki isim sınırda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2021 14:16
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor. 

Fatih Karagümrük'te sarı kart cezalısı Lucas Biglia forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Koray Altınay ve Emiliano Viviano ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için