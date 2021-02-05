Fatih Karagümrük'te Biglia yok, iki isim sınırda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.



Oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, 34 puanla 8. sırada yer alıyor.



Bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.



Fatih Karagümrük'te sarı kart cezalısı Lucas Biglia forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Koray Altınay ve Emiliano Viviano ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.



