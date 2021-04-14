Fatih Karagümrük'te 6 pozitif vaka

Fatih Karagümrük, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük'te 6 pozitif vaka
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14 Nisan 2021 15:44
 Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.






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