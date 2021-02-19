Fatih Karagümrük'te 3 isim sınırda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'nın konuğu olacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Süper Lig'deki son 8 maçında 5 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilirken, bir kez de berabere kaldı.



Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.



Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan 26 puanlı Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.



- Eksikler



Fatih Karagümrük'te Kasımpaşa maçı öncesi Ervin Zukanovic dışında sakat oyuncu bulunmuyor.



Sakatlığı geçen Vegar Eggen Hedenstad'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay, Emiliano Viviano ve Gaston Campi, sarı kart ceza sınırında.



