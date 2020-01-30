Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'ı transfer etti.

Haber; AA
Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 21:51
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen, kariyerinde tam 392 Süper Lig maçı olan 37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Türkiye'de çok sayıda takımda oynadı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi." denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için