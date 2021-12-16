Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile görüşüyor!

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i getirmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile görüşüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2021 19:53
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Son olarak İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile çalışan Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından 1. önceliğini belirledi.

VOLKAN DEMİREL TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR

A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde, ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.