Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcularından EURO 2032 mesajı

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcuları Federico Ceccherini, Kevin Lasagna, Flavio Paoletti, Stefano Sturaro ve Davide Biraschi, Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği UEFA 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) taraftarların etkisiyle tarihin en iyi turnuvasının olacağına inanıyor.



VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcuları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Türk ve İtalyan taraftarların, Avrupa'nın en ateşli taraftar topluluğu olduklarını belirterek, EURO 2032'de tribünlerin çok renkli olacağını söyledi.



Crotone, Fiorentina, Verona gibi ekiplerde forma giyen VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Federico Ceccherini, Türkiye'de ve İtalya'da taraftarların ateşli olduğunu dile getirdi.



Trendyol Süper Lig'de forma giydiği maçlarda atmosferlerin etkileyici olduğunun altını çizen Ceccherini, "Kariyerimde çok önemli atmosferlerde oynadım. En ateşli tribün olarak Verona'yı söyleyebilirim. Orada oynadığım dönemde çok iyi bir destek vermişlerdi. İtalya'da Roma, Napoli, Genoa çok önemli atmosferlere sahip. İki ülkenin de kendine has ateşli kültürleri var taraftarlık konusunda." ifadelerini kullandı.



EURO 2032'nin çok ateşli bir ortamda geçmesini beklediğini belirten Ceccherini, "İtalya da Türkiye de çok önemli futbol ülkeleri. Farklı kültürler ama önemli ülkeler. Güzel karelerin olacağı bir turnuva olacağını ben hissediyorum." açıklamasını yaptı.



Fatih Karagümrük'ün ligdeki durumu hakkında da konuşan 31 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:



"Görece olarak diğer takımlara göre daha küçük, daha kompakt ama aile şeklinde bir kulübüz. Başkanımızdan oyuncularımıza, personelden antrenörlerimize kadar herkes bizi çok hızlı şekilde aralarına aldı. Bu adaptasyon sürecini en hızlı şekilde atlatıyoruz. Kendi ritmimizi her geçen gün artırıyoruz. Bunları her gün daha da iyi yaparak Fatih Karagümrük'ü layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Burada çok güzel bir aileyiz."



Lasagna: "Çok izlenen bir turnuva olacağını düşünüyorum"



İtalya Milli Takımı formasını daha önce 7 kez giyen ve Carpi, Udinese, Verona'da oynayan Kevin Lasagna, hem Türkiye'nin hem de İtalya'nın çok ateşli taraftarlara sahip olduğunu, hatta Türkiye'yi bu anlamda biraz daha öne koyabileceğini belirtti.



İtalya Serie A'da çok önemli atmosferlerde boy gösterdiğini hatırlatan Lasagna, İtalya'daki en ateşli taraftar grubunun Verona tribünlerinde olduğunu dile getirdi.



Napoli, Salernitana, Milan, Inter gibi ekiplerin çok iyi taraftarları olduğunun altını çizen Lasagna, şöyle devam etti:



"İki ülkenin bu atmosferi hissettirme durumunu hepimiz biliyoruz ve bundan da mutluyuz. Bu durum turnuvaya pozitif bir katkı verecektir. Bu sebeple turnuvanın çok izlenip takip edileceğini düşünüyorum. Televizyonda İtalya'da ve Türkiye'deki maçlarda yaşanan atmosferi görenler, bu ülkelere daha çok gelmek isteyecekler, bu atmosferi yaşamak isteyecek. Bu da turnuvaya katkı sağlayacak. Özellikle seyircinin çok katkı vereceği, çok da izlenen bir turnuva olacağını düşünüyorum."



Fatih Karagümrük hakkında da konuşan Lasagna, "Bir aileye geldik diyebilirim. Hemen kendimizi evimizde gibi hissettirdi Karagümrük ailesi. Taraftarlarımız da aynı sıcak kanlılıkla bizi karşıladı ve çok destek verdi. İstediğimiz gibi başlayamadık. Çok yeni oyuncumuz var. Birbirimizi tanımak, futbolumuzu tanımak, ne yapmak istediğimizi ortaya koymak ve ligi de tanımak bizim için önemliydi. Bunları en kısa sürede atlatıp önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam etmek için çalışıyoruz. Buna da inancımız tam." diyerek sözlerini tamamladı.



Paoletti: "Turnuvada forma giymeyi istiyorum"



Fatih Karagümrük'ün sezon başında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Flavio Paoletti, UEFA 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem Türkiye'ye hem de İtalya'ya pozitif değer katacak çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.



Her iki ülkede önemli taraftar gruplarının çok önemli atmosfer oluşturduğunun altını çizen Paoletti, "Bu durum turnuvaya çok değer katacaktır ve izlenilirliği artıracaktır. Ben buraya Sampdoria'dan geldim. Orada oynadığım dönemde taraftarın desteği çok önemliydi. İyi bir tribünü var Sampdoria'nın. İtalya'nın başka statlarında da çok iyi atmosferlerde oynadım. Türkiye'de de hep iyi statlarda, iyi atmosferlerde futbol oynadık. Bu da turnuva için iyi bir değer olacaktır." açıklamasını yaptı.



2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giymeyi hedefleyen Paoletti, şöyle devam etti:



"Kendimle ilgili olarak en iyisini umuyorum, turnuvada forma giymek istiyorum. Önümde yıllar var. Hem İtalya'da hem de Türkiye'de sıcak ve oyuna etki eden taraftarlar var. Bu durum takımları da pozitif şekilde etkileyecektir. Daha iyi futbol izletmeye çalışacaklardır. Taraftarlar için de izlenebilirlik açısından da iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum."



Fatih Karagümrük'te ilk yurt dışı tecrübesini yaşayan ve takımdaki İtalyan futbolcuların kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren Paoletti, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bu durum adaptasyonumuzu kolaylaştırdı. Tabii ki biraz sallantılı başladık ama her şeyi yoluna koyacak gücümüz var. Burada aile gibiyiz. Belki büyük bir kitlemiz yok ama birbirimize bağlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sallanmıştık ama bunu da aşabilecek güçteyiz ve aşacağız."



Sturaro: "İtalya ve Türkiye'nin EURO 2032'yi düzenleyecek olması çok güzel bir kazanım"



İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen, Juventus formasıyla 4 kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro da Türkiye ve İtalya halklarının futbolu çok sevdiğine dikkati çekti.



Bugüne kadar birçok takımın formasını giydiğini, Avrupa'nın da birçok ülkesinde maça çıktığını vurgulayan Sturaro, kendisi için en özel taraftar grubunun Genoa taraftarları olduğunu dile getirdi.



Uzun süre Genoa forması giydiğini hatırlatan Sturaro, şunları söyledi:



"Genoa taraftarları özellikle geçen yıl çok farklı bir atmosfer oluşturdu. Küme düşülen sezonun hemen ardından tekrar Serie A'ya yükseldi takım ve taraftarlar çok ayrı bir atmosfer meydana getirmişti. Tribünler tamamen doluydu ve bu sene de bunu sürdürüyorlar. Benim için unutulmaz anlardı. İtalya ve Türkiye'nin EURO 2032'yi düzenleyecek olması çok güzel bir kazanım. İki farklı ülkenin bir araya gelmesinden çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir turnuva olacaktır. İtalya'da da Türkiye'de de çok ateşli taraftarlar var. İtalya'dan bahsettim ama Türkiye'de de Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların büyük statlarında oynama şansı buluyoruz. Buradaki atmosferleri yaşamak çok güzel. Umuyorum ki İtalya hem iyi bir takımla hem de yenilenen statlarıyla bu turnuvayı en iyi şekilde geçirir. Türkiye için de aynı dileklerim var. Güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum."



EURO 2032'nin gelmiş geçmiş en iyi Avrupa Futbol Şampiyonası olabileceğini dile getiren Sturaro, "İki ülkenin taraftarı da halkı da futbol için yaşayan, futbolu hisseden halklar. Bu noktada bakıldığında en sıcak turnuva olma ihtimali mümkün. Türkiye ve İtalya iki farklı kültür olabilir belki ama ikisi de futbolu iliklerine kadar yaşayan halklara sahip. Burada da birçok statta oynuyoruz. Buradaki taraftarların takıma, formaya, oyunculara olan bağlılığını biliyoruz. Az ya da çok sayıda taraftar fark etmiyor, bunu her zaman hissediyoruz. O yüzden en iyi turnuva olması da mümkün." şeklinde konuştu.



Son olarak Fatih Karagümrük hakkında konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul'da genel yaşam olarak çok pozitif bir deneyim yaşıyorum. Profesyonel anlamda bakınca ise daha istediğimiz noktada değiliz, bu da bizi üzüyor. Farklı ülkelerden gelen farklı karakterlerin olduğu bir takımız. Bunun kaynaşması için de belli bir süre geçiyor. Bunu değiştirebilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyoruz. Bazı şeyleri değiştirebilmek için çok zamanımız yok ama bunu hızlı şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Hak ettiğimiz ve istediğimiz yere de çalışarak geleceğimizi düşünüyorum."



Biraschi: "Türkiye'de güzel statlar var. Bu statlar da turnuvada görücüye çıkacak"



Fatih Karagümrük forması altında üçüncü sezonunu geçiren, daha önce Grosseto, Avellino ve Genoa formalarını giyen Davide Biraschi, İtalya'daki en iyi taraftar grubunun Genoa olduğuna dikkati çekti.



Genoa formasını 7 yıl giydiğini ve geçen yıl takımın küme düştüğü Serie B'den taraftar desteğini de arkasına alarak hemen Serie A'ya çıktığını hatırlatan Biraschi, "Her maçta oluşturulan atmosfer mükemmeldi. Her maç dolu tribünler çok büyük destek verdi. Genoa'da çok önemli atmosferlerde forma şansı buldum. Bu da benim için çok önemliydi." diye konuştu.



Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortaklaşa yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:



"İki ülkenin en büyük benzerliklerinden birisi taraftarların futbola olan bu tutkusu. İtalya'da uzun yıllar oynadım, Türkiye'de de 2 yıldır forma giyiyorum. Bu atmosferleri yaşadım. Herkesin takımına bağlılığını sahada hissetmek çok güzel. Bu durumun da turnuvaya pozitif katkısı olacak. Statların hepsinin dolu olacağından şüphem yok. Normal şartlarda oynayınca bile İtalya'da ve Türkiye'de statlar dolu oluyor. Turnuvanın iki ülkeye de güzel etki edeceğini düşünüyorum. Türkiye'de güzel statlar var. Bu statlar da turnuvada görücüye çıkacak. Daha çok insan bu statlarda maç izleyecek ve bu detaylar turnuvada pozitif değer olacak."



Trendyol Süper Lig'e istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarının da altını çizen Biraschi, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Şu anda oluşan durumun bilincindeyiz, istediğimiz gibi gitmiyoruz. Ama geçen yıldan sonra büyük bir değişim yaşadık. Yeni bir hocamız var, yeni oyuncularımız var. Bunların birbirine adapte olması çok önemli. En kısa sürede işleri lehimize çevireceğimize biliyoruz ve inanıyoruz. Bu süreci atlattığımız zaman en iyisini yapacağımızı biliyorum."



Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcuları, Türkiye ve İtalya bayraklarıyla poz vererek EURO 2032'nin iki ülke için de iyi geçeceğini vurguladı.