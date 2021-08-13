Fatih Karagümrük'ün ilk rakibi Gaziantep FK

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fatih Karagümrük'ün ilk rakibi Gaziantep FK
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13 Ağustos 2021 16:55
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında cumartesi günü Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İstanbul temsilcisi, 2021-2022 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.


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