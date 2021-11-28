Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR hakemi ise Özgüç Türkalp oldu. Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.Karagümrük'te cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Bertolacci, Jimmy, Musa, Pesic, KaramohUğurcan, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Anders Trondsen, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Djaniny, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Andreas CorneliusAbdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.Ligde namağlup lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi ise 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan elde etti.