Fatih Karagümrük'ten sakatlık açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ten sakatlık açıklaması
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30 Temmuz 2022 14:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında dizine darbe alan 20 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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