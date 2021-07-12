Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması

Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.

Haber; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2021 14:19
Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.