Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te, teknik sorumlu Atılay Canel karşılaşmayı değerlendirdi.



Fatih Karagümrük cephesi maçın orta hakemi Burak Şeker ve VAR hakemi Emre Malok'a tepki gösterdi.



Canel, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında 'bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın' dediler, belki kızacak ama maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdiler. Niyetini ve VAR hakeminin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım." şeklinde konuştu.





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