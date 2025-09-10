Fatih Karagümrük'te yeni takviye: Sam Larsson

Fatih Karagümrük, son olarak Antalyaspor'da oynayan Sam Larsson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 10 Eylül 2025 19:54
Haber: AA, Fotoğraf: karagumruk.com.tr
Fatih Karagümrük'te yeni takviye: Sam Larsson
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sam Larsson, Akdeniz ekibiyle çıktığı 101 maçta 14 gol attı.

