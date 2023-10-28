29 Ekim

Fatih Karagümrük'te Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, sakatlığı devam eden 4 oyuncusundan yaralanamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fatih Karagümrük'te Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
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28 Ekim 2023 23:20
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük, Pazar günü saat 16.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

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