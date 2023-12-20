Fatih Karagümrük'te penaltı itirazı!

Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrası oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük'te penaltı itirazı!
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20 Aralık 2023 21:23
Son güncelleme 20 Aralık 2023 21:30
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada sol kanattan gelen ortada Galatasaray kalecisi Günay Güvenç topun kontrolünü sağlayamadı.

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes araya girmek istedi ancak Barış Alper Yılmaz'ın da dahil olduğu pozisyonda yerde kaldı. Karagümrüklü oyuncular bu dakikada penaltı bekledi.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu sürdürdü. İtirazlar sonrası VAR hakemi Özgür Yankaya ile de görüşen hakem Numanoğlu, oyunun sürmesini istedi.



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