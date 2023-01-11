Fatih Karagümrük'te ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.



İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan o açıklama:



"Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





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