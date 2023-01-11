Fatih Karagümrük'te ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan o açıklama:
"Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan o açıklama:
"Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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