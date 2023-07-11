Fatih Karagümrük'te, Albert Riera sesleri

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün, görev için bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera'yı düşündüğü iddia edildi.



İstanbul temsilcisinin İspanyol futbol adamıyla bir görüşme yaptığı ve temasların sürdüğü gelen haberler arasında.



OLIMPIJA LJUNLJANA'YI ŞAMPİYON YAPTI



Galatasaray'da futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine de Florya'da adım atan, daha sonra Slovenya takımı Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Albert Riera, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Albert Riera'nın gelen teklife ne cevap vereceği belli değil.



