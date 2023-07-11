Fatih Karagümrük'te, Albert Riera sesleri

Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasıyla beraber teknik direktör arayışlarına başlayan Fatih Karagümrük gözünü eski Galatasaraylı Albert Riera'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Karagümrük'te, Albert Riera sesleri
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11 Temmuz 2023 14:24
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 14:37
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün, görev için bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera'yı düşündüğü iddia edildi.

İstanbul temsilcisinin İspanyol futbol adamıyla bir görüşme yaptığı ve temasların sürdüğü gelen haberler arasında.

OLIMPIJA LJUNLJANA'YI ŞAMPİYON YAPTI

Galatasaray'da futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine de Florya'da adım atan, daha sonra Slovenya takımı Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Albert Riera, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Albert Riera'nın gelen teklife ne cevap vereceği belli değil.

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