Fatih Karagümrük'te 5 eksik birden

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak Fatih Karagümrük, 5 oyuncusunun sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.
Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada Ryan Mendes, Salih Dursun, Kevin Lasagna, Flavio Paoletti ve Matias Dituro'nun, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
8 haftada topladığı 6 puan ile küme düşme potasında bulunurken, Adana Demirspor ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada Ryan Mendes, Salih Dursun, Kevin Lasagna, Flavio Paoletti ve Matias Dituro'nun, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
8 haftada topladığı 6 puan ile küme düşme potasında bulunurken, Adana Demirspor ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.