Fatih Karagümrük'te 5 eksik birden

Trendyol Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Fatih Karagümrük 5 oyuncusunun sakat olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'te 5 eksik birden
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22 Ekim 2023 16:42
Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak Fatih Karagümrük, 5 oyuncusunun sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada Ryan Mendes, Salih Dursun, Kevin Lasagna, Flavio Paoletti ve Matias Dituro'nun, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

8 haftada topladığı 6 puan ile küme düşme potasında bulunurken, Adana Demirspor ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.

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