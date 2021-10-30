Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Kayserispor'la karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Haber; AA
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Kayserispor'la karşı karşıya gelecek
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30 Ekim 2021 12:40
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.

(Fotoğraf:@karagumruk_sk)


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