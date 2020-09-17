Fatih Karagümrük, Sturridge'in peşinde

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'a imza atan fakat ligin ikinci yarısında takımdan ayrılan İngiliz forvet Daniel Sturridge için Fatih Karagümrük teklifte bulundu.

Haber; Milliyet
Fatih Karagümrük, Sturridge'in peşinde
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17 Eylül 2020 07:55
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge ligin ikinci yarısında takımdan ayrılmıştı.

Trabzonspor'dan ayrıldığı günden bugüne herhangi bir kulübe imza atmayan ve boşta olan yıldız golcü için Fatih Karagümrük teklif yaptı.

Lucas Biglia transferiyle adından söz ettiren Karagümrük, Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürüyor.

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan toplamda 7 teklif alan İngiliz golcünün kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.



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