Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alpaslan Erdem'in ekibi Fatih Karagümrük ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Fatih Karagümrük 3-0 kazanırken goller; 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana ulaşırken, Sivasspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



SERİ 4 MAÇA YÜKSELDİ



Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Fatih Karagümrük, lige yaptığı istikrarsız başlangıcın ardından kendini orta sıralara atmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



6. dakikada savunmadan atılan geri pasta kaleci Emre Bilgin'in vuruşunda araya giren Rodrigues, topla ceza sahasına girdi. Bu noktaya gelen Feghouli'nin topa teması sonrasında, Rodrigues istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı yakın mesafeden üstten dışarı gönderdi.



36. dakikada taç atışını hızlı kullanan Sivasspor'da Rodrigues, meşin yuvarlağı Saiz'la buluşturdu. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



42. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Levent Mercan, müsait pozisyondaki Nazım Sangare'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken top, penaltı noktası yakınındaki Eysseric'te kaldı. Eysseric, yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-0.



45. dakikada ayağı kayan Alaaddin Okumuş, topu Can Keleş'e kaptırdı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Müsabakanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





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