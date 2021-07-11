Fatih Karagümrük, Samed Onur'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük, Samed Onur'u renklerine bağladı
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11 Temmuz 2021 16:17
 Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse'nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur'a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.


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