Fatih Karagümrük rakibi Gaziantep FK!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Karagümrük rakibi Gaziantep FK!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 12:15
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, bir beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 16 puan toplayan Gaziantep FK ise 16. sırada bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery