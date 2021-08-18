Fatih Karagümrük Portekizli Ronaldo Tavares'i istiyor

Portekiz basını, Fatih Karagümrük'ün sürpriz bir hamleyle bonservisi Portekiz 2. Ligi'nden Penafiel takımında olan Ronaldo Tavares'i kiralamak istediğini yazdı.



Record'un haberine göre Karagümrük'ün Penafiel ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ronaldo Tavares'i kiralamak istediğini yazdı. Oyuncunun durumuyla ilgili Karagümrük kulübünün bilgi aldığı ifade edilen haberde, görüşmelerin ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.



Ronaldo Tavares ile daha önce farklı bir Türk takımının daha ilgilendiğini hatırlatan Record gazetesi, oyuncunun İstanbul ekibine transferinin yakın olduğunu okuyucularına duyurdu.



Sporting altyapısından yetişerek 2019'da bedelsiz olarak Penafiel'e transfer olan 25 yaşındaki santrafor, geçen sezon 31 maçta 10 gol kaydetmişti. Ronaldo Tavares 1,94 boyunda, kafa toplarına hakimiyeti sağ ayağını etkili kullanmasıyla biliniyor.



