29 Ekim

Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fatih Karagümrük, PFDK'ya sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi
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27 Ekim 2023 18:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, İstanbul kulübünü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Resmi açıklama gelmesede Fatih Karagümrük'ün bir miktar para cezası alması bekleniyor.

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