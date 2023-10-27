Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, İstanbul kulübünü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Resmi açıklama gelmesede Fatih Karagümrük'ün bir miktar para cezası alması bekleniyor.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, İstanbul kulübünü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Resmi açıklama gelmesede Fatih Karagümrük'ün bir miktar para cezası alması bekleniyor.