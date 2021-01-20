Fatih Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı
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20 Ocak 2021 20:27
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından "Lucas Castro Karagümrük'te! Karagümrük'te transfer bitmiyor!" başlığıyla yapılan paylaşımda, oyuncunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da oynadı."



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