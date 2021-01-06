Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak

Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, Konyaspor'u Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak
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06 Ocak 2021 13:52
Süper Lig'in 18. haftasındaki Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı, Kocaeli'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 10 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park statlarında oynamıştı.



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