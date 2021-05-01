Fatih Karagümrük Konyaspor'a konuk oluyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük Konyaspor'a konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 15:00
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor.

Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.