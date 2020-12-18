Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 90+11'de devirdi

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.



Fatih Karagümrük'ün ilk golünü 46. dakikada Alassane Ndao kaydetti. 23 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. 90+2'de penaltı kazanan Galatasaray, Mbaye Diagne ile golü buldu. Sarı kırmızılılar kaleye ilk isabetli şutunu penaltının kullanıldığı 96. dakikada buldu. 85'te oyuna giren Mevlüt Erdinç 90+11'de skoru belirledi.



ROCO VE MARCAO'YA DA KIRMIZI



Karagümrük'te 90+9'da Roco kırmızı kart görürken, Galatasaray'da ise Marcao'ya bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart çıktı



Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20 puana ulaştı. Galatasaray ise 23 puanda kalarak 6 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük önce BAY geçecek, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak



TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.



Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.



Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile mücadele etti.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.



Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi.



Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.



SARACCHI İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ



Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı.



Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.



FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.



Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11'i ile çıktı.



Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.



Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray'a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11'de maça başladı



YAYINCI KURULUŞA PROTESTO



İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.



Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.



Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.



GALATASARAY MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI



Sarı kırmızılılar henüz ilk dakikada gole çok yaklaştı. GSol kanattan Diagne'nin ortasında savunmadan seken topa ön direkte Oğulcan vurdu, top yan ağlarda kaldı. 12. dakikada ise Karagümrük kaleci Okan'a takıldı. 12. dakikada Balkovec'in ortasında savunmanın çizgiden çıkardığı topa ceza alanının ilk metrelerinden Biglia mükemmel vurdu, kaleci Okan aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.



KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ İPTAL



Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Balkovec sağ çaprazdan vurdu, Ndao'nun ayağından seken topu kale ağzında Koray Altınay ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından Koray'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve Karagümrük'ün golü geçersiz sayıldı



Özellikle ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşen Karagümrük, ayağa paslarla Galatasaray savunmasında boşluk yaratmaya çalıştı ancak iki takım da golü bulamadı.



GALATASARAY'DA İSABETLİ ŞUT YOK



Galatasaray bu sezon ilk kez isabetli şut atamadan devreyi kapadı.



İKİNCİ YARI BAŞLADI, KARAGÜMRÜK ATTI



Santranın hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı başladıktan 16 saniye sonra gol geldi.



DONK VURDU, DİREĞİ SIYIRDI



56. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Emre Kılınç'ın ortasına kale alanında Donk çok iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Viviano'yu geçen top direğin dibinden auta çıktı.



GALATASARAY'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK



Fatih Terim 63'te oyuna müdahale etti. Oğulcan, Emre Akbaba ve Saracchi yerine Ömer Bayram, Belhanda ile Arda Turan dahil oldu.



FATİH TERİM'E KIRMIZI ÇIKTI



Dakikalar 66'yı gösterirken Galatasaray rakip kaleye çektiği 7 şutta isabet bulamadı. 68'de Galatasaray'da Arda Turan itirazları nedeniyle sarı kart gördü.



Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı kırmızılı çalıştırıcı tribüne çıktı.



Yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin kulübede oyunculara taktikleri verdi.



KASIMPAŞA'NIN GOLÜ OFSAYT



79. dakikada Kasımpaşa 2-0'ı buldu ancak iptal oldu. Galatasaray'ın tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda savunma Ndao'nun pasıyla orta sahadan bomboş durumda savunma arkasına hareketlenen Koray, karşı karşıya pozisyonda Muhammed'e golü attırdı ancak ilk pozisyon için bayrak havadaydı. Gol ofsayta takıldı



SON DEĞİŞİKLİKLER



Dakikalar 81'i gösterdiğinde sarı kırmızılılarda son değişiklişler geldi. Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Ali Yavuz Kol'a, Martin Linnes ise Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.



SON ANLAR NEFES KESTİ



84'te Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Ali Yavuz kafayı vurdu, top üstten auta gitti. Galatasaray oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Okan Kocuk hariç tüm futbolcular Karagümrük sahasına girdi ancak dakikalar 85'i gösterdiğinde de sarı kırmızılılar isabetli şut bulamadı



Galatasaray 88'de gole çok yaklaştı. Feghouli'nin son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Diagne dokunmak istedi, son anda çok kritik bir müdahale yapan Fatih'e çarpan top kornere çıktı. Karşılaşmanın sonuna en az 8 dakika ilave edildi. Ryan Donk da forvete gitti...



GALATASARAY PENALTIDAN ATTI



Uzatmaların ikinci dakikasında Ali Yavuz'un pasıyla kale alanı içinde topu alan Diagne şut açısı ararken Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Kaleye ilk isabetli şutunu 90+6'da gönderen Galatasaray, Mbaye Diagne ile 1-1'i buldu. 90+9'da Enzo Roco'ya kırmızı kart çıktı.



KARAGÜMRÜK KAZANDI



Mevlüt Erdinç 90+11'de ağları sarstı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği anda savunmada topu kapan Alassane Ndao'nun uzun pasıyla orta sahadan bomboş hareketlenen Mevlüt Erdinç, ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve Okan'ı mağlup etti



