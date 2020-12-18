Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı şifresiz izle (bein sports 1 şifresiz izle)

İki takım arasındaki maçlar



Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Galatasaray 'ın sahası F. Karagümrük'ün sahası 1959 1-0 2-3 1959-1960 2-1 1-0 1960-1961 3-0 0-0 1961-1962 0-0 2-3 1962-1963 1-0 1-5 1983-1984 3-2 0-4 ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

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