Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında

Süper Lig'de haftaya lider giren Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında
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02 Ekim 2020 12:06
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise ligde bir galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

 



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