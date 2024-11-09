Fatih Karagümrük, evinde gol oldu yağdı

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Karagümrük sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 5'te Djilobodji, 12'de Camacho, 36 ve 49'da Göktan Gürpüz, 45+3'te Lamkel Ze ile 69'da penaltıdan Wesley kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 34'te Mert Altıntaş attı.
Fatih Karagümrük bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 5'te Djilobodji, 12'de Camacho, 36 ve 49'da Göktan Gürpüz, 45+3'te Lamkel Ze ile 69'da penaltıdan Wesley kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 34'te Mert Altıntaş attı.
Fatih Karagümrük bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.