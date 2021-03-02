Fatih Karagümrük, Erzurumspor'a tam kadro

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk gelecek

Haber; AA
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Fatih Karagümrük, Erzurumspor'a tam kadro
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02 Mart 2021 13:35
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi bulunan 25 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.



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