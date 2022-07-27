Fatih Karagümrük'e Özbek orta saha

Fatih Karagümrük, Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov'u renklerine bağladı.

Haber; AA
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Fatih Karagümrük'e Özbek orta saha
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27 Temmuz 2022 21:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otabek Shukurov'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Sharjah ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Otabek Shukurov'un Özbekistan Milli Takımı'nda görev aldığı 46 maçta 5 gol attığı belirtilerek, "Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Otabek Shukurov'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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