Fatih Karagümrük'e İsveçli orta saha

Fatih Karagümrük, İsveçli orta saha oyuncusu Marcus Rohden'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük'e İsveçli orta saha
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26 Temmuz 2023 19:42
Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Frosinone'den İsveçli futbolcu Marcus Rohden'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İsveç Milli Takımı formasıyla 18 kez sahaya çıkıp 2 de gol atan Rohden, geçtiğimiz sezon Frosinone formasıyla 34 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

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