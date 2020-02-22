Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı

TFF 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; Innocent Emeghara ve Arthur Sobiech kaydetti. Emeghara attığı gol ile TFF 1. ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.Bu sonuç ile konuk ekip Fatih Karagümrük, puanını 34'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi. Manisa temsilcisi Akhisarspor ise; 32 puan ile 8. sırada kaldı.TFF 1. Lig'in 24. haftasında Akhisarspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise; 24. haftada Eskişehirspor'u konuk edecek.Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk. 81 Bertuğ Bayar), CikalleshiFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Emeghara (Dk. 72 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 65 Engin Bekdemir), Ndao, Sobiech (Dk. 81 Ahmet Aras)Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 29 Sobiech (Fatih Karagümrük)Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent Cevahir, Dk. 24 Yalçın Ayhan, Dk. 87 Sabo, Dk. 90+1 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)