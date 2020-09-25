Fatih Karagümrük çıkışını sürdürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, oynadığı 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.