Fatih Karagümrük, bedava "Viking" alıyor

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'yi alan Karagümrük, Rosenborg'un Norveçli sağ bekin Vegar Eggen Hedenstad'a kanca attı

, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Fatih Karagümrük, bedava 'Viking' alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 13:15
Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da istiyor.

Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. Norveç medyasına göre kısa süre içerisinde imza atılabilir.

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için