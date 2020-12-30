Fatih Karagümrük, bedava 'Viking' alıyor

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da istiyor.Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. Norveç medyasına göre kısa süre içerisinde imza atılabilir.Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.