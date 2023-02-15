Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, 85 yaşında vefat eden babası Ziya Hurma toprağa verildi.



Hayatını kaybeden Ziya Hurma için merkez Tuzla Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Süleyman Hurma, taziyeleri kabul etti.



Hurma'nın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze namazına, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aksu ve Talat Papatya, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, teknik direktörler Şota Arveladze ve Şenol Can, Fatih Karagümrüklü futbolcular ve Ziya Hurma'nın yakınları katıldı.





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