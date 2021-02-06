Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştıBaşakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Castro'nun pasında Hasan Ali'den seken topu ceza sahası içi sap çaprazda önünde bulan Ndao, müsait durumdaki Jimmy Durmaz'a doğru havalandırdı topu. O da yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu.Başakşehir'de Giuliano, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamazken, Galatasaray maçının ardından üst üste iki maçta penaltı kaçırmış olduAlınan bu sonucun ardından Başakşehir 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puana çıkarken yenilmezlik serisini 4 maça taşıdıLigin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacakBaşakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda 3-0 kaybettiği Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan cezalı Deniz Türüç'in yerine genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Ömer Ali Şahiner, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Edin Visca, Rafael, Junior Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan kadroda yer almadı.1. dakikada konuk ekibin atağında Ademi, ceza sahasındaki Borini'ye pasını verdi. Borini'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.18. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdiği anda Borini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.19. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, üst direğe çarpan top auta gitti.28. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sağ kanattan dip çizgiye inen Ndao, altı pas önüne yerden pasını attı. Ademi'nin yakın mesafeden gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.45+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Hasan Ali Kaldırım sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.52. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun altı pas önüne havadan gönderdiği topu Jimmy Durmaz kafayla ağlara gönderdi: 0-1.65. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Crivelli ile paslaşan Giuliano, ceza sahasına önünde buluştuğu topa gelişine ayak içiyle sert vurdu. Kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.68. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan gelişen atakta Gulbrandsen ceza sahasına girdi ve Giuliano'ya pasını verdi. Giuliano'nun altı pas içine pasında Crivelli topu boş kaleye gönderdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, ofsayt gerekçesiyle gol kararını iptal etti.85. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ortasını yaptı. Kaleci Aykut, Giuliano ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde Demba Ba'nın şutunda, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve ardından tehlike uzaklaştırıldı.Başakşehir Fatih TerimHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mahmut Tekdemir (Dk. 45 Ndayishimiye), Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Demba Ba)Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao (Dk. 87 Lens), Castro (Dk. 87 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ademi (Dk. 68 Sobiech)Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)Dk. 35 Campi (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Azubuike (Medipol Başakşehir)