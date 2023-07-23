Fatih Karagümrük ayrılığı açıkladı

Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fatih Karagümrük ayrılığı açıkladı
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23 Temmuz 2023 17:33
VavaCars Fatih Karagümrük, 3,5 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Murat Akın'la yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar kulübümüzün sportif direktörlüğü görevini yürüten Murat Akın ile kendi menajerlik şirketini kurması sebebi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

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