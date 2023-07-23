Fatih Karagümrük ayrılığı açıkladı

VavaCars Fatih Karagümrük, 3,5 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Murat Akın'la yollarını ayırdı.



Kırmızı-siyahlı kulüp, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Uzun yıllar kulübümüzün sportif direktörlüğü görevini yürüten Murat Akın ile kendi menajerlik şirketini kurması sebebi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."



