Fatih Karagümrük, Altay'ı ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günün sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde son iki maçını kazanan VavaCars Fatih Karagümrük haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Son 4 maçında 7 puan toplayan Altay ise 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde son iki maçını kazanan VavaCars Fatih Karagümrük haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Son 4 maçında 7 puan toplayan Altay ise 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.