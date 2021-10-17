Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.



Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in sert şutunda kaleci Viviano yerinde bir müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Zukanovic'in kendi yarı sahasından attığı uzun topa sol kanatta hareketlenen Karamoh, Cebrail Karayel'i geçtikten sonra ceza alanına girip, kaleci Lis'i de geçti. Karamoh, çizgideki Murat Akça'ya rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...





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